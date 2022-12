Stiri pe aceeasi tema

Comitetul Executiv al FRF a aprobat, miercuri, noua varianta a Regulamentului de Organizare a Activitatii Arbitrilor de Fotbal (RODAAF). Una dintre modificari prevede ca persoanele cu condamnari penale nu pot indeplini niciun rol in arbitraj sau in calitate de observator, potrivit news.ro.

In organizarea clubului Transilvania Brașov, sub tutela Federației Romane de Handbal, municipiul de sub Tampa va gazdui la finalul acestei saptamani turneul "Transylvania Winter Cup" (TWC) pentru junioare IV. Conform organizatorilor, turneul are ca obiective pregatirea pentru competițiile naționale…

Federația Moldoveneasca de Fotbal prezinta programul fotbalistic și sportiv pentru acest weekend. Sambata și duminica vom putea urmari partidele din Superliga la futsal, campionatul feminin (Liga Naționala, U 14, U16) și ale ligilor de copii, juniori și tineret.

FOTBAL PENTRU CEI MICI… Baza sportiva a Liceului cu Program Sportiv (LPS) Vaslui a gazduit, la finalul saptamanii trecute, o noua etapa a Interligii Naționale de fotbal, ediția 2022. Au participat juniorii, intre 6 și 9 ani, de la cluburile Sporting Tigers Vaslui, Real Junior Vaslui, LPS Vaslui, Standard…

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca autoritatile locale din toata tara care aloca fonduri pentru sport vor fi obligate sa dea bani si pentru sustinerea activitatii sportive la nivel de copii si junori. Legea prevede ca primariile trebuie sa aloce cel putin 30% din…

FC Argeș nu are rival in Liga a 3-a de fotbal feminin. Echipa pregatita de Mihai Carstea a obținut duminica a patra victorie la scor, din tot atatea partide disputate,. De aceasta data s-a impus cu 25-0 la SCM Dunarea Giurgiu. Golurile piteștencelor au fost reușite de Ariana Marin (6), Roxana Gingoie…

Unsprezece sportivi ai CS Unirea Alba Iulia au obținut peste 40 de medalii și clasari pe podium la Campionatul Național de Powerlifting – Clasic, desfașurat la Iași. Competiția a fost dedicata tuturor categoriilor de varsta: Seniori, Juniori 2, Juniori 1, Masters, masculin și feminin. Cazacu Alexandra,…

Șaptesprezece copii se numara printre cele 174 de persoane care au murit in busculada care a avut loc la un meci de fotbal in Indonezia in weekend, au anunțat oficialii, conform Reuters.