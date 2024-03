Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal feminin a Romaniei are un nou selecționer. Cristi Dulca a fost inlocuit cu Massimo Pedrazzini, fost antrenor la FCSB. Dupa 3 ani, Dulca a plecat de la carma naționalei de fotbal feminin. Decizia privind inlocuitorul lui a fost luata vineri, in cadrul Comitetului Executiv de la FRF.…

- Olimpiada Naționala a Sportului Școlar – Șah Liceu, etapa județeana, și-a desemnat recent caștigatorii. Competiția a fost organizata de Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza", Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Clubul Sportiv Șah Suceava. La startul competiției s-au prezentat ...

- Echipa nationala de fotbal feminin a Romaniei a fost repartizata, alaturi de selectionatele Bulgariei, Kazahstanului si Armeniei, in Grupa C4 a preliminariilor Campionatului European din 2025 gazduit de Elvetia, informeaza site-ul oficial al FRF.Primele doua meciuri din grupa se vor disputa in perioada…

- Trei echipe din Liga a 5-a ACADEMY,zona Campia Turzii, respectiv Spicul 1958 Luna, Viitorul Transilvania Turda și Chimia Turda, vor evolua in doua partide amicale care vor avea loc duminica 25 februarie. In prima partida, formația din Luna va juca de la orele 11.00, in deplasare, cu echipa din liga…

- Vrancea va fi reprezentata in etapa finala de Dascalescu Adelin-Ștefan – Școala Gimnaziala Alexandru Vlahuța Focșani, Lungu Giulia – Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Focșani, Danila Ștefan – Colegiul Național Unirea Focșani, Dorobaț Dilara Maria – Liceul Simion Mehedinți Vidra Sambata, 10 februarie…

- Colegiul Național „Preparandia – D. Țichindeal” Arad („Pedagogic”) s-a calificat la faza zonala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ) la fotbal baieți, categoria Under... The post „Peda” va reprezenta Aradul la faza zonala a Olimpiadei școlare de fotbal U14. Elevii lui Claudius Mladin sunt…

- Campionatul Național de Junioare U17 – 4 serii și multe emoții la mijlocSezonul acesta a adus multa tensiune și in campionatul junioarelor U17. Echipele joaca in sistem tur-retur de doua ori, urmand ca primele 2 din fiecare serie sa se califice mai departe in semifinale. Acolo vor juca incrucișat, pe…

- Vineri, 15 decembrie, in sala de sport din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert" din Targu Mureș s-a desfașurat Olimpiada Naționala a Sportului Școlar (ONSS), competiție de handbal organizata de Inspectoratul Școlar. La aceasta etapa au participat patru echipe din județul Mureș, acestea…