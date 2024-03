Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, avem bucuria de a va prezenta un adevarat colț de paradis pentru micuții voștri - Clubul de Inot Atack Team din Bucuresti. Aceast club plin de bucurie și solidaritate nu doar ofera cursuri de inot, ci deschide porțile catre o experiența acvatica plina de emoție și implinire. ...

- Oamenii de stiinta de la universitatea americana Tulane reusesc progrese cheie in dezvoltarea unui model pentru studierea unei ciuperci care provoaca pneumonia Pneumocystis la pacientii imunodeprimati si la copii. Ciuperca a fost recent inclusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) printre primii…

- Pompierii din Deva au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru localizarea si stingerea unui incendiu care a izbucnit la o garsoniera. 13 persoane, intre care doi copii, au fost evacuate, iar o femeie a fost transportata la spital cu intoxicatie cu fum. ”Pompierii Detasamentului Deva au…

- Festivitațile de Craciun din Betleem au fost anulate in acest an, iar miile de turiști și pelerini care in mod normal s-ar fi aflat in Piața Ieslei din oraș au fost inlocuiți cu o atmosfera de tristețe și razboi, relateaza BBC. „Orașul este golit de fericire, de bucurie, de copii, de Moș Craciun. Nu…

- Pompierii din Campina au mers sambata dimineața la Telega, la o casa unde au intervenit in cursul acestui an pentru a stinge un incendiu, care - din pacate - a afectat intr-o proporție insemnata locuința unei familii.

- Alegerea patului perfect pentru copilul tau poate fi o sarcina plina de provocari, dar și extrem de satisfacatoare. Este important sa gasești un echilibru intre funcționalitate, siguranța, confort și estetica, pentru a asigura un mediu propice de somn și de dezvoltare pentru micuțul tau. Importanța…

- Alocațiile pentru copii cresc de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8%, conform legii. Practic, este luata in calcul rata medie anuala a inflației cunoscut in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Național de Statistica.