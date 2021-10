Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Urgenta al FRF a decis, vineri, modificarea Protocolului de desfasurare a competitiilor, avand in vedere discrepantele la nivel national cu privire la operarea platformei prin intermediul careia se genereaza Certificatele Verzi, conform news.ro Astfel, se prevede ca trebuie sa…

- Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal a decis, miercuri, ca incepand de joi, 21 octombrie, fotbaliștii nu mai pot intra pe teren decat daca trimit dovada ca au Certificatul Verde, care se obține in urma vaccinului impotriva Covid-19 sau a trecerii prin boala ori a realizarii unui test.…

- Comunicat de presa 11.10.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 10,15. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: REMETEA MARE 19,22 SANMIHAIU ROMAN 17,93 MOSNITA NOUA 17,45 GHIRODA…

- OFICIAL: CARANTINA de noapte, vinerea, sambata și duminica, la Alba Iulia. Noi RESTRICȚII și in alte localitați. Hotararea CJSU Comitetul pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis luni noi restricții pentru Alba Iulia, care a depașit incidența de 6. La fel, și in comuna Salciua. Vezi HCJSU Masurile…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat, joi, 16 septembrie, ca la evenimentele din cadrul institutiilor de cultura vor avea acces in perioada urmatoarea exclusiv detinatorii de certificat digital privind COVID-19, informeaza Agerpres. Bogdan Gheorghiu nu crede ca se vor inchide institutiile…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a decis, in cadrul ședinței de joi, ca certificatul verde sa devina obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 la mia de locuitori. Romanii vor avea acces la nunți, botezuri, la meciuri,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 44 de ani, disparut din comuna Cernești, județ Maramureș. In data de 13 august a.c., polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la dispariția unui barbat de 44 de ani. In data de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, joi, o hotarâre în care sunt prevazute modificarile, acestea intrând în vigoare începând cu 1 august. Astfel, decizia…