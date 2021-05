Așa, de-un zâmbet și... mult mai mult decât atât: Din copilăria cărui STAR al sportului-REGE?!

„When I was four or five years old, I really started walking with the ball. I've been good at it since”...(„Când aveam patru sau cinci ani, am început să umblu cu mingea. De atunci mă pricep la… [citeste mai departe]