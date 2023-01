Frații Tate vor rămâne în arest după hotărârea Curții de Apel de marți Frații Tate au primit astazi sentința din partea judecatorilor din cadrul Curții de Apel București, iar potrivit surselor Antena 3 CNN, aceștia vor ramane in arest, dupa ce judecatorii le-au respins toate contestațiile formulate de avocați. Andrew și Tristan Tate au ajuns astazi dimineața in fata judecatorilor din București pentru a cere sa fie eliberati din arest, potrivit antena3.ro . Cei doi au fost aduși cu catușe, cu puțin timp inainte de ora 9.00. Au fost coborați din duba poliției și duși in sala de judecata, escortați de polițiști. Cei doi ar fi motivat faptul ca au in Romania mai mulți… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

- La scurt timp dupa reținere, la Arestul Central s-a primit o solicitare din partea unei reprezentanțe diplomatice, prin care s-ar fi cerut o intrevedere urgenta cu Andrew și Tristan Tate, au.Solicitarea a fost aprobata, iar dupa miezul nopții, frații Tate au fost vizitați de un barbat cu imunitate diplomatica.…

