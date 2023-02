Stiri pe aceeasi tema

- Acuzați de trafic de persoane, viol și spalare de bani, Andrew și Tristan Tate au susținut in fața jurnaliștilor ca sunt in arest pentru ca sunt bogați și au succes, iar autoritațile din Romania vor sa le fure banii. Au pozat inclusiv in victimele presiunii mediatice. Asta nu oprește insa ancheta in…

- 11 mașini de lux care aparțineau fraților Andrew si Tristan Tate, aflate sub sechestru, au fost ridicate de autoritați. Cei doi frați britanici au fost arestați pe 30 decembrie. Sunt acuzați de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol.

- Frații Andrew și Tristan Tate nu au reușit sa emoționeze judecatorii ca sa scape de arestul preventiv. Magistrații de la Curtea de Apel București a respins contestația, motiv pentru care milionarii raman in continuare dupa gratii.

- Apar informații bomba de la audierile fraților Andrew și Tristan Tate, arestați sub acuzații de proxenetism. Cei doi au fost ridicați de DIICOT și arestați, fiind acuzați ca ar fi forțat mai multe fete sa practice prostituția, dupa ce le-au ademenit prin metoda lover boy, promițandu-le povești de…

- Obișnuiți numai cu mancaruri și bauturi fine, interlopii Tate au trecut, in arest, pe meniu de penitenciar, „incercat” și de Elena Udrea sau Nicu Badalau: cozonac donat de Patriarhie și apa de la chiuveta. Noaptea dintre anii 2022-2023 a fost una neobișnuita pentru frații Andrew și Tristan Tate, aflați…