Frații Tate nu vor fi eliberați! In cursul zilei de azi, Tribunalul Bucuresti a decis prelungirea arestarii preventive cu inca 30 de zile a celor doi milionari britanici. In schimb, Georgiana Manuela Naghel si Alexandra-Luana Radum polițista din dosar au scapat de arestul preventiv și vor fi plasate in arest la domiciliu.