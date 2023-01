Curtea de Apel Bucuresti a respins contestatia fratilor Tate la decizia Tribunalului Bucuresti si vor ramane in arest preventiv. Decizia magistratilor este definitiva. Respinge ca nefondate contestatiile formulate de inculpatii Tate Emory Andrew, Tate Tristan, Radu Alexandra Luana si Naghel Georgiana impotriva incheierii din camera de consiliu din data de 30.12.2022 a judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala pronuntata in dosarul nr. 37100/3/2022. In baza art. 275 alin. 2 si 4 C.proc.pen, obliga contestatorii inculpati la plata sumei de 500 de lei…