- Un accident teribil a avut loc, marți seara, in Italia. Un autobuz de pasageri a cazut de pe podul care leaga Veneția de Mestre și a luat foc. Pana in acest moment salvatorii au identificat 21 de morți. Numarul victimelor ramane inca incert, conform corrieredelveneto.corriere.it. Printre victime s-ar…

- Capitala Marii Britanii este recunoscuta drept cel mai aglomerat oraș din lume. Acest lucru este raportat de „MK” cu referire la statistica Uniunii Ruso-Asiatice a Industriașilor și Antreprenorilor., potrivit Rador. Conform clasamentului orașelor din lume al caror centru a fost cel mai aglomerat in…

- 9 pacienți mai sunt internați in țara și in strainatate, dupa exploziile produse pe 26 august la statia GPL din Crevedia, dintre care unul singur este in stare critica, la Milano și unul in stare medie la București, a anunțat Ministerul Sanatații, miercuri, 20 septembrie.Dintre cei 58 de raniți internați…

- Un avion al companiei Wizz Air a revenit, vineri seara, pe aeroportul din Iasi la scurt timp dupa ce a decolat catre Bergamo, intrucat aparatul a lovit o pasare.Aeronava a fost verificata la sol, apoi a decolat catre Italia, noteaza news.ro. Avionul a lovit pasarea in timpul procedurilor de…

- Madalina Ghenea și Grigor Dimitrov au facut furori la Festivalul de Film de la Veneția, iar imaginile cu cei doi indragostiți, surprinși in oraș, au ajuns virale și au starnit incantarea fanilor. Jurnaliștii din Italia susțin ca pe covorul roșu, actrița din Romania a fost o rivala pe masura pentru Georgina…

- Veneția impune restricții neașteptate pentru turiști! Unii vizitatori ai celebrului oraș din Italia, cei care planuiesc sa petreaca acolo o zi, vor fi nevoiți sa plateasca o taxa de intrare de 5 euro (5,35 USD) incepand de anul viitor. Masura a fost luata pentru a se incerca gestionarea fluxului de…

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- Fosta șefa DIICOT , fagaraseanca Alina Bica este pe lista celor aproape 900 de persoane care se sustrag arestarii preventive ori executarii pedepsei inchisorii, date in urmarire internationala de politistii romani. Un numar de 874 de persoane care se sustrageau masurii arestarii preventive ori a executarii…