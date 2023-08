Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de vineri, Tribunalul București a respins propunerea procurorilor DIICOT de prelungire a arestarii preventive pentru Stefan Godei, administratorul azilului din Voluntari, acolo unde batranii erau cazati in conditii grgreu de suportatoaznice. Acum, frații Godei, patronii azilului din…

- Dupa atacul violent asupra profesoarei, elevul de 16 ani a fost arestat pentru doua luni, ulterior, judecatorii Curții de Apel București au respins propunerea de prelungire a arestarii. El se afla in prezent in arest la domiciliu, masura pe care nu a contestat-o. Arestul la domiciliu va fi scazut din…

- Doi inspectori sociali de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Ilfov retinuti joi de procurorii DNA in dosarul legat de "azilele groazei" vor fi cercetati in arest la domiciliu, conform unei decizii a Tribunalului Bucuresti. Instanta a respins, vineri, cererea DNA de arestare…

- Frații Tate si cele doua complice ale lor raman in arest la domiciliu, a decis joi Curtea de Apel București. Dupa decizia Curtii, fratii Tate s-au declarat incantati de procedurile instantei, chiar daca decizia finala nu le-a fost favorabila. Au spus ca raman optimiști și continua sa-și puna increderea…

- Tribunalul București a dispus arestarea preventiva pentru patru persoane reținute in dosarul exploatarii sistematice a batranilor aflați in camine de ingrijire din Ilfov, alte 11-a au fost plasate in arest la domiciliu, iar șase inculpați sunt sub control judiciar, anunța Rador.Procurorii acuza ca…

- Judecatorii au luat primele masuri in dosarul deschis in scandalul azilelor pentru varstnici. Patru inculpati au fost arestati preventiv. Printre acestia, administratorul unui centru, Stefan Godei, fost vice-presedinte a Tineretului PSD.

- DIICOT anunta, miercuri dimineata, ca 24 de persoane au fost retinute si doua plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile. „24... The post DIICOT a reținut 24 de inculpați in dosarul azilelor groazei din Ilfov. Ce rol avea consiliera Gabrielei Firea appeared…