Frăția șmecherilor a îngenuncheat Suceava Suceava, județul de 120 000 de locuitori, care furnizeaza astazi un sfert dintre cazurile de coronavirus ale unei țari de 18 milioane de suflete, duce povara incompetenței și abuzurilor lui Gheorghe Flutur. Fost pedelist, fost peledist, actualmente liberal, Flutur a fost de trei ori senator de Suceava și de doua ori președinte al consiliului județean. […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

