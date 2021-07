14 polițiști de frontiera aradeni, achitați pentru a doua oara de Tribunalul Arad, intr-un dosar de luare de mita instrumentat de catre Direcția Naționala Anticorupție Timișoara. Iar vestea a picat cum nu se poate mai prost pentru anchetatori, cu cat a venit in plin ”deranj public” provocat de sutele de descinderi din ultimele saptamani, din […] The post ”Frația Frontierei”, in razboi total cu DNA! first appeared on Ziarul National .