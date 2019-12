Fratele unui vestit traficant de droguri a lansat un smartphone pliabil

Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Escobar, fratele cunoscutului traficant de droguri Pablo Escobar, a lansat un smartphone pliabil cu preț accesibil, transmite publicația Digital Trends, potrivit Mediafax.Dispozitivul, care concureaza cu modele precum Huawei Mate X, Samsung Galaxy Fold sau Motorola Razr, se numește…

- Colosul american Apple anunta ca ochelarii inteligenti vor ajunge pe piata in prima jumatate a anului 2023, iar castile care incorporeaza tehnologia de realitate augmentata vor aparea ceva mai devreme, in 2022.

- Telefoanele sunt produse de subcontractorul chinez Foxconn la o uzina din India, ceea ce permite Apple sa evite plata unor taxe mari impuse pentru dispozitivele aduse din strainatate si in acelasi timp sa respecte normele privind aprovizionarea de pe piata locala care ii permit sa isi deschida propriile…

- In ultimii doi ani, gigantul din Cupertino a trimis date companiei chineze Tencent, gratie unei functii de securitate care avertizeaza utilizatorii daca un website pe care il viziteaza este periculos sau nesigur, inainte de a fi incarcat.

- Producatorul Windows a prezentat dispozitivul sau, denumit Surface Duo, in cadrul unui eveniment organizat miercuri in New York. Compania a declarat ca cele doua ecrane vor face utilizatorii mai productivi și a prezentat un videoclip cu persoane care folosesc un stylus impreuna cu telefonul.…

- Cel mai recent smatphone lansat de Apple, iPhone 11, a fost așteptat, vineri, in China, de cozi reduse de cumparatori, comparativ cu sutele de oameni ce participau la lansarile anterioare, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Performanța de vanzare a ultimei game a gigantului tehnologic din…

- Apple a prezent, marti, trei noi modele de iPhone – iPhone 11, iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max, dar si noul serviciu de streaming Apple TV Plus, in cadrul unui eveniment organizat la Steve Jobs Theater, sala de conferinte a noului sediu al companiei. iPhone 11, 11 Pro si 11 Pro Max…

- Cele doua camere pe spate vor sustine functionarea pe timp de noapte, la lumina scazuta, precum si fotografiile cu unghi ultra larg. Apple a subliniat si capacitatea iPhone 11 de a efectua selfie-uri cu miscare lenta, aceasta functie foto fiind promovata sub numele de "slofies." Dispozitivul va fi disponibil…