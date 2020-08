Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin la fata locului cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD, plus un echipaj al Ambulantei. Din primele informatii, in accident a f implicat un singur autoturism, care a ieșit de pe partea carosabila, s-a rasturnat de cateva ori și s-a oprit mai jos pe carosabil,…

- Un accident tragic a avut loc in Bacau, unde o mașina a fost spulberata de tren, chiar pe calea ferata. Trei persoane și-au pierdut viața iar alte doua au fost ranite și transportate la spital.

- Un barbat din comuna Stulpicani a primit o pedeapsa grea dupa un accident mortal pe care l-a provocat in timp ce conducea beat, victima fiind soția sa. Curtea de Apel Suceava a confirmat condamnarea dictata de magistrații de la Judecatoria Gura Humorului, astfel incat Petrica Kurovschi are de ...

- Un barbat si-a pierdut viata, iar altul a fost grav ranit, intr-un accident rutier produs in judetul Vrancea. Masina in care se aflau cei doi a parasit carosabilul in incercarea de a evita o pisica iesita in drum si s-a ciocnit violent de un copac, potrivit news.ro.”Vineri dupa-amiaza, pe…

- Un barbat din Alba a murit intr-un accident rutier petrecut in weekend, in județul Mureș. Ar fi pierdut controlul volanului, intr-o curba și s-a izbit cu mașina de un cap de pod. In accident a mai fost ranita o femeie. Potrivit IPJ Mureș, sambata, 6 iunie, in jurul orei 14.20, politistii au fost sesizati…

- Un cumplit accident rutier s-a produs luni seara la iesirea din Gura Humorului spre C-lung Moldovenesc (in zona Peco Socar) cand doua mașini sau ciocnit violent. ”Au fost imlicate doua autoturisme cu 4 persoane cate doua in fiecare masina. O persoana, barbat, a fost proiectata in afara uneia dintre…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Panaci unde șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate șase persoane toți barbați din care unul de 46…