Fratele manelistului Tzancă Uraganu, fals preot pe Facebook Percheziții in Ploiești, la persoane suspecte de inșelaciune. Este vizat și fratele lui Tzanca Uraganu. Barbații spuneau ca sunt preoți și pot rezolva diverse probleme contra unor sume de bani. Mai multe persoane sunt suspectate de inșelaciune, dupa ce au solicitat diverse sume de bani pretinzand pe o retea sociala ca ar fi preoti si ar putea rezolva diverse probleme. Potrivit unor surse unul dintre cei vizați este chiar fratele lui Tzanca Uraganu. Barbatul e unul dintre cei care ar fi utilizat o rețea de socializare prin intermediul careia ar fi pretins ca e preot și ca poate rezolva orice problema,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

