Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica a emoționat internauții dupa ce a publicat un mesaj impresionant despre tatal sau. Iata ce imagine a publicat artistul pe rețelele sociale cu una dintre cele mai importante persoane din viața sa.

- Luptator celebru al Constantei in anii 39;90, Marius Iulian Ursoi fost campion mondial la Muay Thai, in 1997, in Thailanda a antrenat la clubul Kickbox Ursoi, copii de toate varstele, carora le a dezvaluit tainele kickboxingului si din care a scos apoi campioni Au trecut sase ani de la moartea fostului…

- In ediția de vineri, 29 aprilie 2022, a emisiunii Romanii au Talent, Smiley a avut o propunere surpriza pentru jurata emisiunii, Andra. S-a intamplat dupa momentul de muzica populara al concurentei de 18 ani, Enica Georgiana. Tanara a interpretat cu succes o melodie din folclorul romanesc, iar Smiley…

- Moartea lui Petrica Mițu Stoian a indoliat o intreaga Romanie. Decesul fulgerator al interpretului de muzica populara i-a luat pe toți prin surprindere, iar unii dintre cei mai apropiați prieteni ai sai inca nu se pot obișnui cu faptul ca solistul a trecut la cele sfinte. Motivul pentru care Niculina…

- Agenția Proprietații Publice (APP) a elaborat o decizie de Guvern privind transmiterea teritoriului fostului stadion republican pentru construirea ambasadei SUA. Potrivit proiectului, Agenția Proprietații Publice va asigura determinarea valorii terenului proprietate a statului, situat in mun. Chișinau,…

- Astazi, Horia Moculescu a implinit varsta de 85 de ani, astfel ca toți cei care-l indragesc și apropiații i-au transmis numeroase mesaje. Ei bine, dar asta nu este tot! Inclusiv fosta lui soție cu care a fost intr-un continuu conflict i-a facut o surpriza. Iata declarațiile exclsuive ale Marianei Moculescu,…

- Inspectorii ITM Constanta investigheaza imprejurarile in care fostul director al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, Constantin Chera a decedat. Potrivit ITM Constanta, in data de 07.03.2022 ora 16:30 la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a avut loc un eveniment soldat…

- Mama Laurei Stoica a facut dezvaluiri sfașietoare despre moartea fiicei sale, la 16 ani de cand artista și-a pierdut viața intr-un tragic accident de mașina. Iata ce detalii au ieșit la iveala despre decesul cantareței.