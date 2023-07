Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca dau hotarari in baza aceluiași Cod de Procedura Penala, magistrații de la Judecatoria Iași și cei de la Tribunalul Iași au dat, recent, sentințe total diferite, in cazul lui Adrian Corduneanu, zis „Beleaua”.

- Magistratii de la Tribunalul Constanta au decis sa amane pronuntarea in dosarul privind Biserica Izvorul Tamaduirii din Constanta. Acestia au dat urmatoarea solutie pe scurt "Amana pronuntarea in cauza la data de 06.07.2023. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei,…

- Ciprian Pian a fost eliberat din inchisoare, iar toți cei care țin la el au sarbatorit momentul chiar in fața porților, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Barbatul a devenit liderul clanului Duduianu, dupa ce fratele sau, Emi Pian, a fost ucis in august 2020.

- Instanta suprema a dispus luni achitarea definitiva a lui Gabriel Oprea, in dosarul in care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu in legatura cu achizitionarea din fondurile operative ale Directiei de Informatii si Protectie Interna (DIPI),…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis mentinerea in stare de arest preventiv a individul de 27 de ani, din com. Castelu, jud. Constanta, acuzat de comiterea in forma continuata a infractiunii de viol Decizia este una definitiva Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului…

- Un tribunal spaniol a decis ca o companie a gresit atuncicand a concediat un electrician care ar fi baut mai mult de trei litri de bere intr-o singura zi, deoarece nu a dovedit ca acest consum l-a lasat „in stare de ebrietate, intoxicatie alcoolica sau betie” si nu ar fi fost capabil sa isi faca treaba,…