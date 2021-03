Stiri pe aceeasi tema

- Victorie sonora, in instanța, pentru ASF, COTAR și Auto Car deopotriva. Și o veste deloc buna pentru City Insurance. Cum Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis, recent, recursul inaintat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, impreuna cu grupul de service-uri Autocar și cu asociația…

- Un incendiu de proportii a distrus o tabara de imigranti din orasul Cox's Bazar, Bangladesh. Cel putin sapte oameni au murit, iar cativa zeci au fost raniti in urma producerii tragediei. Victimele sunt trei barbati, doua femei si doi copii.

- Naționala de rugby a Romaniei a invins astazi selecționata Spaniei, scor 22-16, intr-un meci contand pentru Rugby Europe Championship, turneu a carui miza finala e calificarea la Cupa Mondiala din 2023. „Stejarii” și-au respectat statutul de favoriți contra ibericilor. S-au impus cu 22-16 in meciul…

- Comitetul de siguranta al EMA va revizui in continuare informatiile maine si a convocat o reuniune extraordinara joi, 18 martie, pentru a concluziona informatiile colectate si pentru a stabili orice alte actiuni care ar putea fi necesare.„Comitetul de securitate al EMA va examina informatiile mai detaliat…

- Tragedie in Indonezia! Cel putin 27 de oameni au murit, iar 39 au fost raniti dupa ce un autobuz cu mai multi elevi si parintii acestora s-a rasturnat intr-o rapa. Victimele se intorceau dintr-o excursie.

- Un dezastru de proporții s-a produs duminica in India, unde peste 100 de oameni și-ar fi pierdut viața, dupa ce o bucata dintr-un ghețar s-a rupt, a cazut peste un baraj și a provocat o avalanșa de praf, roci si apa. Valul inalt de zeci de metri a spulberat tot ce i-a stat in cale, noteaza digi24.ro.…

- Ca urmare a unui incendiu din Spitalul Clinic Regional de Boli Infecțioase din Zaporizhia, care a izbucnit joi seara, patru persoane au murit - un medic și trei pacienți, alți doi au fost raniți, a declarat șeful administrației regionale de stat din Zaporizhia, Oleksandr Starukh, informeaza Kyiv…

- Rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Timisoara a crescut in ultimele 24 de ore, de la 3,80 la 3,90 la mia de locuitori, iar noua bolnavi de COVID-19 din judet au murit, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis. In acelasi interval, s-au efectuat 2.754 de teste, din care 309 teste rapide,…