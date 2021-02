Franţa: Urşii din Pirineii francezi nu pot fi speriaţi prin utilizarea focurilor de armă (Consiliul de Stat) Posibilitatea de a utiliza focuri de arma pentru a speria ursii bruni din Pirineii francezi a fost anulata de Consiliul de Stat, cea mai inalta instanta administrativa din Franta, care a decis ca recurgerea la aceasta solutie ar putea afecta supravietuirea speciei amenintate, informeaza AFP.



Printr-o decizie emisa joi, Consiliul de Stat a anulat partial un decret din 27 iunie 2019 care autoriza masuri destinate sa sperie ursul brun din Pirineii francezi, inclusiv "impuscaturi neletale", masuri experimentate incepand din 2019.



Sesizat de o duzina de asociatii franceze pentru…

Sursa articol: agerpres.ro

