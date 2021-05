Stiri pe aceeasi tema

- Trei pui de urs nascuti in aceasta iarna au fost zariti in Bearn (Pirinei, sud-vest), o premiera in ultimii 50 de ani, intr-o zona geografica in care ursii sunt rari, au anuntat joi asociatiile care se ocupa cu protejarea acestor animale, potrivit AFP. "Este incurajator. In general avem trei…

- Salariile agenților de paza din Romania difera in funcție de locul sunt angajați. Aceștia pot avea salarii care incep de la 1.000 de lei și pot trece chiar de 3.000. Potrivit datelor oficiale oferite de paylab.ro, un agent de paza care lucreaza la Kaufland, Lidl sau Mega Image poate primi o remunerație…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…

- Acesta a participat joi la conferinta de presa organizata de EFdeN si Energy Endeavour Foundation (EEF), in cadrul careia s-a anuntat oficial calificarea Bucurestiului ca oras gazda a Solar Decathlon Europe 2023, olimpiada internationala a caselor solare. Solar Decathlon este cea mai importanta competitie…

- Guvernul Romaniei a aprobat, vineri, lista galbena a țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe lista se regasesc Italia, Austria, Spania, Franța, Olanda, Suedia, Ungaria și altele. Comitetul…

- Un șofer roman de TIR e inchis de o saptamana in Franța și așteapta sa fie judecat, dupa ce a fost reținut pe 23 martie, la un control de rutina pe o autostrada din sudul Franței, scrie portalul de știri 20minutes.fr.Oficialii vamali de la Sete au decis sa verifice un șofer de camion pe care tocmai…

- Peste 30 de cetateni romani – 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze – care calatoreau cu un autocar spre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in zona orasului Girona,…

- Aceasta masura, care urmeaza sa intre in vigoare marti, intervine in contextul in care Spania isi intensifica masurile impotriva COVID-19 pentru a evita o eventuala creștere a cazurilor de infectare inaintea Paștelui.Este pentru prima oara cand Spania impune o astfel de masura, terestra, la frontiera…