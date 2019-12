Stiri pe aceeasi tema

- Greva transportatorilor din Franta continua pentru a cincea zi consecutiv. In aceasta dimineata, la Paris, un tren din trei a fost pus in circulatie. In statii s-a format un adevarat furnicar, iar in momentul cand oamenii au trebuit sa urce, s-au format adevarate busculade.

- Transporturile au fost paralizate duminica, la nivel national, pentru a patra zi, sindicatele de la operatorul feroviar de stat, SNCF, si sistemul de transport public din Paris, RATP, extinzand protestele impotriva schimbarilor. ”Sunt hotarat sa finalizez reforma pensiilor. Daca nu implementam…

- Franța se pregatește pentru vineri o noua zi de haos in transporturi in contextul in care va continua greva generala organizata de principalele sindicate in semn de protest fata de proiectul Administratiei Emmanuel Macron de reformare a sistemului de pensii, potrivit BBC News, potrivit Mediafax.Se…

- Potrivit sursei citate, forțele de ordine au fost nevoite sa recurga la gazele lacrimogene intrucat, in timpul manifestațiilor din acest oraș, mai mulți protestatari au inceput sa arunce cu obiecte in polițiști. Mai multe persoane au fost arestate in urma acestor incidente, potrivit stiripesurse.ro.…

- Aceasta este o confruntare ce se profileaza si ar putea ''decide succesul sau esecul celor cinci ani de mandat al presedintelui Emmanuel Macron'', a apreciat luni ziarul Liberation, in timp ce presedintele ales in 2017 a facut din aceasta reforma o promisiune de campanie. Miscarea ar putea dura cateva…

- Greva afecteaza toate serviciile municipale, inclusiv transportul public si activitatile de curatenie din scolile si muzeele din Roma, iar unele dintre aceste institutii ar putea fi obligate sa fie inchise. Agentia de colectare a deseurilor din Roma, AMA, 'invita cetatenii sa isi reia activitatea…

- Sindicatele din Italia au cerut o greva de 8 ore la uzina Fiat-Chrysler din Cassino, dupa ce un angajat a decedat in timp ce lucra pe tura de noapte. Grupul a confirmat accidentul in care și-a pierdut viața un salariat in varsta de 40 de ani, spunand ca acesta desfașura o procedura operaționala standard.…