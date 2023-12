Franţa şi-a închis ambasada din Niger Franta a decis sa-si inchida ambasada din Niger, unde „nu mai poate functiona normal si nici nu-si mai poate indeplini misiunile”, au facut cunoscut joi surse diplomatice, noteaza AFP. Aceasta masura, extrem de rara, vine dupa ce Niamey a anuntat pe 12 decembrie plecarea tuturor soldatilor francezi desfasurati in Niger in cadrul luptei antijihadiste cel mai tarziu pe 22 decembrie, adica vineri. Este punctul culminant al unui divort profund intre Franta si Niger, de cand generalii au preluat puterea la Niamey, in cursul unei lovituri de stat pe 26 iulie. „Dupa atacul asupra ambasadei noastre din… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

