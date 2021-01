Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a vaccinat pana acum aproximativ doua milioane de persoane impotriva Covid-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters. “In ultima saptamana am vaccinat mai multi oameni decat in toata luna decembrie, astfel ca acceleram procesul”, a afirmat Hancock la…

- Colonelul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, e evidențiat, intr-o conferința de presa susținuta marți, cum va decurge a doua etapa de vaccinare anti-Covid-19 in Romania in care se vor putea vaccina și alți romani in afara personalului angajat in spitale. „Pe 26 decembrie…

Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghița a explicat, marți, cum va decurge a doua etapa de vaccinare in Romania in care se vor putea vaccina și alți romani in afara personalului angajat in spitale.

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat luni pe Twitter ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters. Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a mentionat Veran. El a…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat luni pe Twitter ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters potrivit Agerpres. Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a mentionat…

China planuieste sa vaccineze anti-COVID-19 50 milioane de persoane din grupe prioritare inainte de startul sezonului calatoriilor prilejuite de Noul An chinezesc, transmite vineri Reuters, citand publicatia South China Morning Post.

- Președintele Klaus Iohannis va vizita, vineri, Centrul național de stocare a vaccinurilor impotriva coronavirusului de la Institutul „Cantacuzino”. Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului iși va desfașura vizita incepand cu ora 13:00. Campania de vaccinare anti-Covid in Romania va incepe…

- Polonia ar trebui sa poata administra 3,4 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 pe luna, a declarat principalul consilier al premierului, in contextul in care serviciile de sanatate se pregatesc pentru ceea ce ar urma sa fie cea mai mare provocare logistica dintotdeauna, relateaza Reuters. Romania…