Franța s-a calificat dramatic în semifinalele CM 2022, după ce a trecut de Anglia. Harry Kane a ratat un penalty Naționala de fotbal a Frantei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a trecut de reprezentativa Angliei, scor 2-1, sambata seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in ultimul sfert de finala. #ENG #FRA pic.twitter.com/AcvIX5boKW — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 10, 2022 Franța a deschis scorul in minutul 17. Griezmann i-a pasat perfect lui Tchouameni, iar acesta a marcat cu un șut din afara careului. In minutul 52 Anglia a primit penalty dupa o cadere in careu a lui Saka in urma unui duel cu Tchouameni. Harry Kane a transformat lovitura de pedeapsa, restabilind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

