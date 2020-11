Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal de rasism și folosire excesiva a forței ia amploare in Franța. Trei polițiști din Paris au fost suspendați din funcție, dupa ce l-au batut cu bestialitate pe un tanar muzician de culoare, pe care l-au oprit inițial pentru ca nu purta masca de protecție.

- Franta va incepe sa relaxeze carantina pentru Covid-19 incepand cu weekendul viitor, astfel incat pana la Craciun magazinele, teatrele si cinematografele vor fi redeschise, iar oamenii vor putea sa isi petreaca sarbatorile alaturi de restul familiei lor, a declarat marti presedintele Emmanuel Macron,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi o dublare a efectivelor fortelor responsabile cu controlul frontierelor Frantei, de la 2.400 la 4.800, pentru a combate mai eficient amenintarea terorista, traficul si imigratia ilegala, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- In orașul Nisa un barbat a atacat cu cuțit un grup de oameni in preajma bisericii Notre Dame, anunța postul de televiziune BFMTV. Incidentul a avut loc in jurul orei 9:00. Potrivit informațiilor preliminare, in urma atacului terorist au decedat trei persoane, iar alte cateva au fost ranite.…

- Proteste violente au izbucnit luni seara (marti dimineata, ora Romaniei) in orasul american Philadelphia, ca reactie la moartea unui barbat de culoare impuscat de agenti de politie, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Autoritatile sustin ca agentii de politie au deschis focul spre…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri seara ca profesorul decapitat la Conflans-Sainte-Honorine, la nord-vest de Paris, a fost victima unui "atentat terorist islamist tipic" si a asigurat ca "obscurantismul si violenta care il insotesc nu vor castiga", relateaza Reuters. "Unul dintre…

- Ancheta vizand faptele petrecute in jurul orei locale 17.00 (18.00, ora Romaniei), in apropierea unei scoli, a fost deschisa pentru 'asasinat in legatura cu o actiune terorista' si 'asociere infractionala terorista criminala', a indicat Parchetul national antiterorist (Pnat) pentru AFP. Citeste…

- Un tanar de culoare a fost impușcat mortal, luni dupa-amiaza, de politistii departamentului serifului din comitatul Los Angeles. Incidentul din sudul metropolei a declanșat ample proteste, relateaza marti CNN.