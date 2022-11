Franța: Planul alb pentru situații excepționale în toate spitalele din cauza bronșiolitei Epidemia de bronșiolita avanseaza in Franța, motiv pentru care ministrul francez al Sanatații, Francois Braun, a decis declanșarea planului alb prevazut in situații sanitare excepționale in toate spitalele. Ese vorba despre planul ORSAN (organizarea raspunsului sistemului de sanatate in situații sanitare excepționale) specific acestei epidemii, care permite ca toate spitalele sa se poata concentra pe aceasta problema acuta in prezent, a subliniat ministrul Braun. Un total de 6.891 de copii cu varste sub doi ani au fost consultați la ”urgența” pentru bronșiolita in metropola, in saptamana 31 octombrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

