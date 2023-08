Franţa, pe locul trei în lume între ţările cu cei mai mulţi milionari. Cine domină clasamentul în 2023 Cu 2,8 milioane de milionari (in dolari) in 2022, adica 4,8% din milionarii lumii, Franta a depasit in acest an Japonia, aflata acum pe locul al patrulea, cu 2,7 milioane de milionari. Cu toate acestea, Franta se afla inca la mare distanta de primele doua tari din clasament, Statele Unite si China. America ramane cu mult in fruntea plutonului, milionarii sai reprezentand 38,2% din totalul mondial. Mai precis are 22,7 milioane de milionari, cat populatia unei tari ceva mai mari decat Romania. China are 6,2 milioane de milionari, adica 10,5% din totalul mondial al bogatilor. In acest clasament,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

