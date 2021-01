Ministrul francez al apararii Florence Parly a declarat ca "foarte probabil" Franta va reduce dimensiunea fortei sale anti-jihadiste Barkhane din Sahel dupa "succese militare semnificative" in 2020, denuntand totodata "metodele nefaste" ale jihadistilor dupa moartea a cinci soldatii francezi in Mali, informeaza AFP. "Va trebui probabil sa ajustam acest dispozitiv: o intarire prin definitie, este temporara", a declarat Florence Parly intr-un interviu ce apare luni in cotidianul Le Parisien. Prezenta franceza in Sahel a fost consolidata cu 600 de soldati, ceea ce a adus efectivele Barkhane la 5.100…