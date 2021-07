Marine Le Pen a fost realeasa duminica fara surprize ca presedinte al partidului de extrema dreapta francez Adunarea Nationala (RN), pentru un al patrulea mandat, la care va renunta temporar in toamna pentru a se dedica alegerilor prezidentiale, transmit AFP si EFE.



In cadrul congresului RN de la Perpignan (sud), Le Pen, candidata unica, a fost realeasa cu 98,35% din voturi.



Numarul doi din partid, Jordan Bardella, a fost ales in Consiliul national ("parlamentul" partidului, potrivit AFP), devansandu-l pe primarul din Perpignan, Louis Aliot, si pe cel din Henin-Beaumont…