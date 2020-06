Stiri pe aceeasi tema

- ABC Displays a creat un pat de carton cu balustrade metalice, care se poate transforma in sicriu daca moare un pacient. Directorul companiei, Rodolfo Gomez, a declarat ca a fost inspirat sa gaseasca o modalitate de a ajuta dupa ce a urmarit evoluția pandemiei din Ecuador. Paturile pot ține o greutate…

- Un nou grup politic (al 9-lea), compus din 17 actuali și foști membri ai partidului președintelui Macron, Republicanii En Marche (LREM), a fost anunțat marți in Adunarea Naționala a Franței. LREM pierde “la mustața”, cel puțin temporar, majoritatea absoluta in camera inferioara a parlamentului Franței.…

- In lume, deocamdata nu si in Romania, restaurantele incep sa se deschida, dar respectand reguli noi, neexperimentate anterior. Oamenii pot veni sa manance, insa distantarea ii poate face pe multi sa se simta singuri. Sunt obligati sa stea la distanta, iar asta poate fi frustrant pentru unii…

- Ilie Dumitrescu, ambasador Superbet, a pus umarul la pregatirea pachetelor și a oferit un pont de suflet: #PariemPeBine! Grupul Superbet, cu ajutorul Asociației INACO - Inițiativa pentru Competitivitate, vine in ajutorul medicilor din 30 de spitale, care in ultimele luni au dus o lupta epuizanta impotriva…

- Mai multe institutii financiare internationale sunt hotarate sa relanseze o intiativa din perioada crizei destinata diminuarii riscului unei fugi a capitalului din tarile Europei de Est, intr-un moment in care pandemia de coronavirus a declansat ingrijorari ca bancile cu activitati transfrontaliere…

- Croatia studiaza posibilitatea de a aduce turisti cehi la vara in incercarea de a limita impactul pandemiei cu COVID-19 asupra sectorului turistic, vital pentru economia micii tari balcanice, a anuntat marti un ministru croat citat de AFP. Potrivit media croate, la originea acestei initiative,…

- Ministrul Nelu Tataru a spus la Digi 24 ca vor fi testați chiar și asimptomaticii din centrele de dializa, insa a uitat sa precizeze ca numai daca e descoperit un caz de COVID-19, ceea ce, avertiza inca de acum trei saptamani Comisia de Nefrologie a Ministerului Sanatații, este de obicei tardiv.Joi,…

- Pandemia de COVID 19, confirmata recent de Organizatia Mondiala a Sanatatii, pune statele lumii la grea incercare, iar sub presiune se afla nu doar sistemele de sanatate si cele politice, ci si oamenii, a caror intelepciune si solidaritate sunt testate, in aceste momente, in timp real. Noi toti, oamenii…