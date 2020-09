Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au decis inchiderea restaurantelor si a barurilor din regiunea Marsilia si din Guadelupa. In Franta se raporteaza in jur de 10.000 de cazuri pe zi, iar pana acum au fost confirmate peste 31.400 de decese asociate cu aceasta boala.

- In Franța, la Bordeaux, autoritațile au decis noi masuri din cauza creșterii numarului de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Participarea la adunari publice sau manifestații este permisa in limita a cel mult 1.000 de persoane.In parcuri, gradinițe sau la plaja, grupurile nu vor depași zece persoane,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a precizat ca ultimele evaluari, facute in urma cu doua zile, indicau faptul ca in tara sunt 49 de localitati cu o incidenta de peste 3 cazuri COVID la mia de locuitori, dar o noua evaluare va fi facuta in cursul zilei de luni. „Ce pot sa va spun acum (…) in acest moment…

- Cel putin 2.700 de persoane au fost evacuate, marți noapte, in special pe mare, pentru a fi salvate de un incendiu puternic care a afectat circa 1.000 de hectare in apropiere de Marsilia, pe litoralul din sud-estul Frantei, relateaza AFP, citata de Agerpres.''Nu sunt raniti grav, din fericire, dar pagubele…

- Autoritatile din Hong Kong vor inaspri din nou masurile de distantare fizica incepand de miercuri, pe fondul temerilor privind un al treilea val al COVID-19, a anuntat luni sefa executivului local Carrie Lam, potrivit Reuters. Astfel, vor fi autorizate doar grupurile formate din cel mult patru persoane…

- Politia a recastigat controlul asupra asa-numitei „regiuni autonome” din orasul american Seattle, creata la inceputul lunii iunie, in timpul protestelor impotriva brutalitatii si rasismului fortelor de ordine, relateaza joi dpa, citat de Agerpres.

- Deși o sursa exacta nu poate fi identificata, analiza radiatiilor indica Rusia occidentala. Lassina Zerbo, secretar executiv al Organizației Tratatului de Interzicere Completa a Testelor Nucleare (CTBTO), a facut publica o harta cu posibilele zone ale sursei. Suspiciunea a cazut asupra Rusiei, care…

- Autoritațile au decis ca de la 1 iulie nu vor mai exista masuri de relaxare, din pricina creșterii numarului de cazuri noi de coronavirus. Astfel, restaurantele raman inchise și, potrivit unor surse, urmeaza sa fie actualizata și lista cu țarile considerate "roșii".