Stiri pe aceeasi tema

- Noua ambasadoare a Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, a fost huiduita luni de o multime de oameni care scandau sloganuri antiamericane in timp ce aceasta intra in sediul Ministerului rus de Externe de la Moscova pentru a-si prezenta acreditarile diplomatice, relateaza Reuters. U.S. Ambassador Lynne…

- Noua ambasadoare a Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, a fost huiduita luni, 30 ianuarie, de o multime de oameni care scandau sloganuri antiamericane in timp ce aceasta intra in sediul Ministerului rus de Externe de la Moscova pentru a-si prezenta acreditarile diplomatice, relateaza Reuters . Grupul…

- UPDATE 07:00 - Ministrul francez de Externe, Catherine Colonna, s-a intalnit joi, la Odesa, cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, informeaza dpa. Cei doi au fost nevoiti sa se intalneasca intr-un adapost din orasul-port de pe coasta ucraineana a Marii Negre din cauza sirenelor de raid aerian, a spus…

- UPDATE 07:00 - Ministrul francez de Externe, Catherine Colonna, s-a intalnit joi, la Odesa, cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, informeaza dpa. Cei doi au fost nevoiti sa se intalneasca intr-un adapost din orasul-port de pe coasta ucraineana a Marii Negre din cauza sirenelor de raid aerian, a spus…

- Premierul ungar Viktor Orban a fost aspru criticat de Ministerul de Externe ucrainean, potrivit unor remarci publicate pe site-ul ministerului. Declaratiile premierului Orban „demonstreaza o desconsiderare patologica fata de Ucraina si poporul ucrainean care lupta impotriva agresiunii ruse”, a indicat…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a declarat, marți, care vor fi prioritațile sale in 2023. El spune ca intenționeaza sa imbunatațeasca relațiile Chinei și cu Statele Unite, dar și cu Rusia, in ciuda animozitații crescute intre Kremlin și Occident dupa invazia lui Putin in Ucraina. Oficialul chinez…

- Diplomatia rusa denunta vineri rezolutia prin care Parlamentul European (PE) a calificat saptamana aceasta Rusia drept un "stat care promoveaza terorismul" si apreciaza ca aceasta decizie "nu are nimic a face" cu lupta impotriva terorismului, relateaza AFP. "Aceasta actiune inamicala face parte dintr-o…

- Opozanta lui Lukașenko, aflata in exil, Svetlana Tihanovskaia, a indemnat luni, 21 noimebrie, Canada sa impuna mai multe sanctiuni oficialilor pro-Kremlin din tara ei, a carei existenta este in prezent amenintata, potrivit acesteia, noteaza AFP și Agerpres. ”Voi cere Canadei sa ridice tonul si sa ia…