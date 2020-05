Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a anuntat joi redeschiderea barurilor, cafenelelor si a restaurantelor cu anumite restrictii incepand de pe 2 iunie, dupa doua luni si jumatate de inchidere din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP si Reuters. Maximum zece persoane vor avea voie sa stea la aceeasi…

- Polonia și Danemarca redechid restaurantele, terasele și barurile, cu condiții stricte de distanțare. In Polonia este a doua etapa de masuri de relaxare, iar pentru fiecare client va trebui pastrata o limita de patru metri patrati in restaurantele, cafenelele, barurile, zonele destinate restaurantelor,…

- Guvernul francez a anuntat ca va tine in continuare granitele inchise pana cel putin pe data de 15 iunie, chiar daca pe 11 mai se va ridica masurile de izolare impuse de pandemia de Covid-19.Conform ziarului The Guardian, Ministrul de Interne, Christophe Castaner, a declarat in timpul unei conferinte…

- Premierul Ludovic Orban a dat noi detalii despre masurile de relaxare care vor intra in vigoare dupa data de 15 mai. "Hotelurile nu vor fi sub restrictie dupa 15 mai. Restrictii vor fi la restaurante, cafenele, baruri. Astea vor ramane. Aici trebuie sa va spun ca, din evaluarea de risc epidemiologic,…

- Ziarul Unirea Cand se redeschid barurile, restaurantele și terasele și ce reguli trebuie sa respecte? Cum arata planul de funcționare pentru afacerile din industria HoReCa Un plan de funcționare pentru afacerile din industria HoReCa a fost trimis recent ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta a…

- Magazinele - cu excepția cafenelelor și a restaurantelor - vor putea sa se redeschida în Franța începând cu 11 mai, cu masuri de protecție a sanatații, dar cinematografele, teatrele și muzeele importante vor ramâne închise, a anunțat marți premierul Edouard Philippe, citat…

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat sâmbata ca Franta va închide toate magazinele neesentiale pentru a putea opri raspândirea coronavirusului. Ordinul se aplica restaurantelor, cafenelelor, teatrelor si cluburilor, a spus Philippe, citat de CNBC. Magazinele…

- Premierul francez a dispus inchiderea, de duminica, a tuturor barurilor, restaurantelor și magazinelor neesențiale din toata țara, in lupta impotriva epidemiei de coronavirus, scrie Mediafax.Premierul francez a ordonat duminica tuturor barurilor, restaurantelor și magazinelor neesențiale sa…