Stiri pe aceeasi tema

- Deplasarile vor fi permise incepand cu data de 15 decembrie, iar masurile de izolare vor fi ridicate in Franța, a declarat marți președintele Emmanuel Macron. Sambata vor fi redeschide anumite magazine, care au fost inchise in urma cu o luna din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Agerpres.Astfel,incepand…

- Guvernul francez intentioneaza sa ridice masurile de izolare si sa permita deplasarile incepand de pe 15 decembrie, cu putin timp inaintea sarbatorilor de sfarsit de an, a afirmat marti presedintele Emmanuel Macron, anuntand o prima relaxare odata cu redeschiderea

- Franța va incepe sa ridice restricțiile pentru limitarea coronavirusului in saptamanile urmatoare, desfașurand procesul in trei etape, pentru a evita o noua explozie a pandemiei, a declarat duminica guvernul, citat de Reuters. Citește și: Ne așteapta o iarna de COȘMAR: agricultura romaneasca…

- Ziarul Le Figaro scrie ca dupa continuarea cresterii numarului de cazuri si bataile de strada de luni, dintre liceeni si politisti, guvernul francez nu exclude, acum, inchiderea liceelor și a colegiilor. Pe 28 octombrie, președintele Emmanuel Macron anunța ca Franța va intra intr-o carantina…

- Giuseppe Conte, premierul Italiei, a semnat un decret, in noaptea de marti spre miercuri, ce instaureaza carantina pe intreg teritoriul national incepand de joi de la ora locala 22:00 (21:00 GMT), informeaza AFP, citata de Agerpres. Astfel, va fi impusa o restrictie de circulatie la nivel național de…

- Guvernul francez a anuntat miercuri noi masuri severe pentru a lupta impotriva raspandirii COVID-19, cum ar fi trecerea in "stare de alerta sporita" in 11 metropole, printre care Parisul, noteaza AFP.

- Franta a inregistrat duminica 5.413 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus, o usoara scadere comparativ cu cele 5.453 de cazuri inregistrate sambata, informeaza Agerpres.Potrivit Ministerului Sanatatii francez, numarul cumulativ de decese cauzate de COVID-19 a crescut la 30.606.De asemenea,…

- Un al doilea val al epidemiei de coronavirus ar putea lovi Franta in luna noiembrie, a afirmat miercuri un consilier medical guvernamental, in timp ce orasul Marsilia a inasprit masurile antiepidemice, transmite AFP, conform agerpres.ro. 'Exista temeri privind un al doilea val in noiembrie', a spus…