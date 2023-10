Stiri pe aceeasi tema

- Franta este reticenta sa amane tarifele post-Brexit care vor afecta comertul cu vehicule electrice intre Marea Britanie si Uniunea Europeana, au declarat surse guvernamentale franceze, intr-o miscare care ar putea afecta producatorii de masini de pe ambele maluri ale Canalului Manecii, transmite Reuters.Conform…

- Compania a spus ca acest obiectiv ”avanseaza”, la doar o saptamana dupa ce Regatul Unit a amanat interzicerea vanzarii de masini pe benzina si diesel noi, din 2030 pana in 2035. ”Nu exista cale de intoarcere acum. Credem ca este lucrul corect de facut pentru afacerea noastra, clientii nostri si pentru…

- O mare multime de protestatari pro-UE s-a adunat sambata in fata hotelului Hilton de pe Park Lane, in vestul Londrei, pentru Marsul National de Reintregire (NRM). Ei califica iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana drept o „greseala imensa” si militeaza pentru o revenire in blocul comunitar, relateaza…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș solicita Comisiei Europene sa gaseasca un ambasador, astfel incat criza cerealelor ucrainene sa ia sfarșit. Oficialul de la Bruxelles avertizeaza ca momentul e unul deosebit de important pentru Uniunea Europeana.„Cereale ucrainene nu trebuie sa imparta UE, mai ales.…

- Investigatia anuntata miercuri de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul despre Starea Uniunii, va stabili daca se justifica o eventuala crestere a tarifelor vamale, pentru a proteja producatorii din UE de “avalansa” de importuri de vehicule electrice chinezesti mai ieftine. “China…

- In prima sesiune plenara a Paramentului European, de dupa vacanța de vara, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat o investigație care vizeaza subvențiile acordate autoturismelor electrice chineze low-cost care “au inundat piețele globale”. Diplomația franceza a ieșit victorioasa…

- Potrivit surselor publicației, respingerea propunerii Marii Britanii se datoreaza faptului ca UE este acum concentrata pe reformele migrației interne. Uniunea Europeana a respins propunerea Marii Britanii de a incheia un nou acord privind readmisia migranților care intra ilegal pe teritoriul fiecareia…

- Secretarul pentru afaceri si comert al Marii Britanii, Kemi Badenoch, a semnat oficial un tratat care confirma aderarea la vastul bloc comercial din regiunea indo-pacifica CPTPP, acesta fiind cel mai mare acord comercial post-Brexit al tarii, transmite CNBC, informeaza News.ro.Semnat duminica, in…