- Ministerul de Externe al Rusiei a exclus, marti, patru tari dintr-un eventual efort de mediere a conflictului in Ucraina, subliniind intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa RIA Novosti, ca SUA, Regatul Unit, Franta si Germania nu pot avea pretentii la un rol de mediatori neutri in procesul…

- Atacuri rusești masive au tintit regiunile ucrainene Harkov si Odesa, au anuntat autoritatile locale. Mai multe explozii au fost semnalate și in Kiev, in cursul dimineții. De luni intregi, Rusia bombardeaza instalatii-cheie din Ucraina cu rachete si drone, perturband viata de zi cu zi a milioane de…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a anunțat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Vladimir Putin și acoliții sai au declarat in nenumarate randuri ca aderarea Ucrainei la NATO este linia roșie pe care Kremlinul nu o va accepta. Stoltenberg a facut anunțul in cadrul unei vizite…

- Primirea refugiatilor ucraineni in Franta a costat aproape 500 milioane de euro, in principal pentru cazare si alocatie platita pentru aproximativ 100.000 de persoane stramutate si instalate pe teritoriu, a anuntat, joi, Ministerul de Interne francez, la un an de la inceputul conflictului in Ucraina,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a susținut un discurs de cateva minute pe stadionul moscovit Lujniki, la o zi dupa cuvantarea-maraton catre Parlament, in care a acuzat, din nou, SUA și NATO, ca sunt la originea conflictului din Ucraina și a indicat ca razboiul va continua. Desi se anunta ca prezenta…

- Ucraina va primi un sistem de rachete antiaeriene SAMP T, de la Franța și Italia. La 28 ianuarie, unele publicatii mass-media au relatat ca Franța și Italia se pregatesc sa transfere Ucrainei sistemul de aparare antiaeriana SAMP T și ca au convenit sa achiziționeze 700 de rachete antiaeriene Aster-30…

- Vladimir Osecikin, un disident rus care a fugit in Franta inca din 2015, spune ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident, nemultumiti de razboiul Kremlinului din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti de informatii se numara…

- Cabinetul de miniștri al Ucrainei a demis marți șase miniștri adjuncți și a dat unda verde concedierii a cinci guvernatori, in cea mai importanta remaniere de amploare de la inceputul razboiului. In plus, a fost revocat procurorul-șef adjunct și a demisionat adjunctul cancelariei prezidențiale. Toți…