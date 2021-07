Franţa deplânge ''demersul unilateral'' al preşedintelui turc în problema cipriotă Franta a deplans miercuri ''demersul unilateral'', care ''constituie o provocare'', al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan in Ciprul de Nord, unde el a insistat marti asupra solutiei cu doua state si redeschiderea statiunii Varosha, simbolul divizarii insulei, informeaza AFP.



"Franta regreta profund acest demers unilateral si neconcertat, care constituie o provocare si o grava atingere adusa restabilirii increderii necesare pentru reluarea urgenta a negocierilor in vederea unei reglementari juste si durabile a problemei cipriote", subliniaza un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

