Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei, detinatoarea trofeului, este prima formatie calificata in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Danemarcei cu scorul de 2-1 (0-0), sambata, pe Stadium 974 din Doha, in Grupa D.

- Franța este prima echipa calificata in optimile Cupei Mondiale, dupa a doua victorie in grupe, 2-1 cu Danemarca. Mbappe a marcat ambele goluri ale ”cocoșului galic”, in minutele 61 și 86. Danezii au egalat la 1 prin Christensen, la doar 7 minute de la deschiderea scorului. Fii la curent cu…

- Naționala de la Antipozi s-a impus, sambata, cu scorul de 1-0, in fața Tunisiei, intr-un meci din grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Unicul gol al partidei a fost marcat de Mitchell Duke, in minutul 23. In urma acestei victorii, Australia a acumulat 3 puncte, la fel ca și Franța, care joaca,…

- Echipa nationala a Frantei a invins marti, scor 4-1, echipa nationala a Australiei, intr-un meci contand pentru grupa D a Cupei Mondiale din Qatar. Australienii au condus cu 1-0, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Danemarca și Tunisia se dueleaza astazi, de la ora 15:00, in prima confruntare din Grupa D a Campionatului Mondial din Qatar. Partida va avea loc pe „Education City Stadium” din Doha și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1. Franța - Australia e celalalt meci al zilei din Grupa D. ...

- Karim Benzema (34 de ani), atacantul lui Real Madrid, ultimul Balon de Aur, are o leziune musculara care l-ar impiedica sa joace pe 22 noiembrie, in prima partida a Franței la Campionatul Mondial din Qatar. Franța face parte din grupa D a Campionatului Mondial din 2022, alaturi de Danemarca, Tunisia…

- Partenerele jucatorilor din nationala Angliei au primit o lista cu regulile pentru Qatar, pe care trebuie sa le respecte in perioada Cupei Mondiale, informeaza Daily Mail, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mai multe orașe importante din Franța, printre care Lille, Strasbourg și Bordeaux, au declarat ca nu vor organiza fan zone și nu vor monta ecrane gigantice in aer liber pentru a viziona meciurile de la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, in semn de protest fața de problemele ecologice și umanitare.…