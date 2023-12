Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala a Franței s-a impus duminica in finala Campionatului Mondial de handbal feminin, invingand Norvegia in ultimul act al competiției cu 31-28 (20-17). Medaliile de bronz au revenit echipei Danemarcei.

- Franța a invins-o pe Norvegia, scor 31-28, și a cucerit Campionatul Mondial de handbal feminin. „Liga Florilor” a dat 4 jucatoare in lotul legendarului Olivier Krumbholz. Romania a incheiat pe locul 12 Campionatul Mondial, departe de medalii, dar „Liga Florilor” a fost puternic reprezentata in finala.…

- Nationala Frantei a castigat, duminica, al treilea titlu mondial, dupa finala cu detinatoarea trofeului, Norvegia, scor 31-28 (20-17). Romania a incheiat pe locul 12, ratand obiectivul de calificare in sferturi si, implicit, la turneele preolimpice.Franta, campioana olimpica en-titre, a jucat a saptea…

- Finala mica a Campionatului Mondialul de handbal feminin, Danemarca - Suedia, are o noua miza. Caștigatoarea se califica direct la Jocurile Olimpice din 2024, organizate la Paris. Danemarca - Suedia se joaca duminica, de la ora 17:00. Marea finala, Franța - Norvegia, este programata tot duminica, de…

- Selecționata Romaniei este noua campioana mondiala la minifotbal dupa ce tricolorii au obținut o victorie dramatica in fața Kazahstanului in finala. A fost 2-2 la finalul timpului regulamentar și dupa reprizele de prelungire, iar jucatorii noștri s-au impus cu 12-11 la penalty-uri.

- Echipa naționala a Romaniei a caștigat finala finala Campionatului Mondial de Minifotbal de la Ras al Khaimah (Emiratele Arabe Unite) la loviturile de departajare, 14-13 impotriva Kazahstanului.

- MARCATOR… Cu vasluianul Vladuț Mocanu printre marcatori, echipa naționala de minifotbal a Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Emiratele Arabe Unite. Mijlocașul Rapidului a inscris trei goluri, toate in meciul de debut cu Sudan (9-1). Romania va juca in optimile de finala…

- O echipa de degustatori romani a devenit campioana mondiala la cea de-a XI-a editie a „Campionatului Mondial de Degustare in Orb”, competitie organizata pe 13 octombrie, in regiunea Provence, Franta, de catre cea mai prestigioasa publicatie de vinuri din Hexagon, „La Revue du Vin de France”.