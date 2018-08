Franta: Cresterea economica revizuita in scadere pentru 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, s-a ajuns la o noua valoare record de 497,4 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Janus Henderson Global Dividend Index, informeaza CNBC. Platile au crescut in aproape toata regiune a lumii si noi recorduri au fost inregistrate in 12 tari, incluzand Franta, Japonia si SUA. Aceste evolutii…

- ”Anunțul INS de marți este in linie cu așteptarile noastre. Ca prognoza punctuala, noi aveam 1.2% creștere trimestriala. Probabil ca pe partea de consum privat am stat mai bine. E drept ca și baza din primul trimestru era destul de jos și e posibil sa fi avut și un efect statistic de baza”, a explicat…

- Parlamentari olandezi sunt 'extrem de ingrijorati' de informatiile potrivit carora guvernul turc are in plan sa finanteze scoli de weekend pe teritoriul Olandei, noteaza portalul de stiri dutchnews.nl, scrie Agerpres. In aceste scoli ar urma sa le fie predate copiilor cu dubla cetatenie limba…

- Ritmul de crestere a economiei zonei euro a incetinit la 0,3% in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, cand s-a inregistrat un avans de 0,4%, a informat Oficiul european de statistica (Eurostat).

- Economia nu mai duduie, asa cum se lauda Guvernul si strategul economic Darius Vâlcov. Comisia Nationala de Prognoza a revizuit, în scadere, estimarea de crestere economica, fata de valoarea anuntata în primavara.

- Cresterea economica ar putea incetini la 3,9% in 2018 si la 3,5% in 2019, iar consumul va continua sa fie principalul motor al cresterii, releva raportul trimestrial al UniCredit, care avertizeaza ca BNR va majora de inca doua ori dobanda de politica monetara, o data luna viitoare si a doua oara in…

- Cota de incredere a presedintelui francez Emmanuel Macron si a premierului sau Edouard Philippe continua sa scada, a informat sambata postul de televiziune Francetvinfo in pagina sa electronica, citand rezultatele unui sondaj Harris interactiv, difuzate vineri seara. Acesta este nivelul…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a criticat voalat Guvernul odata cu prezentarea raportului pe anul 2017. Acesta a aratat ca inflația era negativa la finele anului 2016, iar politica monetara a bancii centrale a fost neutra, astfel ca nu a avut vreun efect in crearea inflației de 5,4%, atinsa in luna…