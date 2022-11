Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Piantedosi, a denuntat joi ca fiind „complet de neinteles“ decizia Parisului de a se razbuna pe Roma, care a refuzat acostarea unei nave cu migranti, obligand Franta sa o primeasca, relateaza AFP.

- Emmanuel Macron intinde o mana de ajutor in cazul navei Ocean Viking, dar ataca: Franța denunța "comportamentul inacceptabil" al Italiei – susține o sursa guvernamentala –, care este "contrar dreptului marii și spiritului de solidaritate europeana. De la o țara care este primul beneficiar al mecanismului…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, avertizeaza asupra riscurilor cu care se confrunta economia Uniunii Europene si cere actiuni pentru contracararea practicilor Statelor Unite si Chinei, care acorda subventii in sectorul energet

- Megastarul american este personajul central intr-o afacere necurata cu documente falsificate. Brad Pitt nu este acuzat sau cercetat, insa pe numele sau au fost realizate mai multe documente de identitate, printre care și un buletin de București. Un leton considerat unul dintre cei mai buni falsificatori…

- Ajutorul masiv promis de cancelarul german Olaf Scholz companiilor si gospodariilor va fi implementat incepand cu 1 ianuarie 2023 pentru a combate inflatia provocata de cresterea costurilor energetice, masura criticata de partenerii europeni ai Germaniei, care considera ca acest ajutor distorsioneaza…

- Laura Codruța Kovesi, șefa EPPO – Parchetul European – a precizat intr-un interviu pentru Context.ro cum a aparut dosarul privind vaccinurile. Investigația privind achiziția vaccinurilor anti-Covid a fost declanșata in urma plangerilor a sute de cetațeni din mai multe state ale Uniunii Europene, a declarat…

- In fata cresterii preturilor si a riscului de reduceri de energie, Franta a lansat un amplu plan care isi propune sa economiseasca energie de 10%, in urmatorii doi ani. Administratia publica din Paris este data ca exemplu, cu o utilizare mai mare a telemuncii si apa rece in cladirile publice.Guvernul…

- Comisia Europeana a atentionat tarile membre ale Uniunii Europene ca o plafonare generala a pretului gazului ar putea fi dificil de lansat si implica riscuri pentru securitatea energetica, pe fondul apelurilor capitalelor europene catre Bruxelles de a lua masuri privind tinerea sub control a preturilor…