Franța cere menținerea MCV atât pentru România, cât și pentru Bulgaria Franța considera ca este prematura ridicarea MCV-ului pentru România și Bulgaria, atât timp cât obiectivele de referința fixate pentru fiecare dintre țari nu sunt pe deplin atinse, arata un raport de informare al Senatului francez privind statul de drept în Uniunea Europeana.



&"Trebuie remarcat faptul ca Franța considera înca prematura ridicarea MCV-ului, inclusiv pentru Bulgaria, apreciind ca progresul adevarat nu poate fi confirmat doar prin angajamente politice&", scrie în acest raport.



De la aderarea în ianuarie 2007 a Bulgariei și a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen a solicitat joi țarilor din Uniunea Europeana sa creeze ”fara intarziere” infrastructura neceasara pentru utilizarea certificatelor digitale de calatorie. Președintele Comisiei Europene a transmis ca acestea ar putea fi introduse pana la vara. Liderul european a solicitat, de asemenea,…

- Guvernul discuta, în sedinta de miercuri, în a doua lectura, modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta (PNRR) necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în…

- Premierul țarii Florin Cițu a anunțat ca s-a intalnit cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Valori și Transparența, Vera Jourova, pentru a discuta in detaliu despre Mecanismul privind Statul de Drept și Raportul pentru Romania. „Guvernul Romaniei susține acest mecanism de evaluare unitara a statului…

- Parlamentul European da in judecata Comisia Europeana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru „esecul de a actiona” in ceea ce priveste reciprocitatea vizelor UE-SUA, a anuntat joi, 4 martie, purtatorul de cuvant al PE, Jaume Duch. Romania, alaturi de alte trei țari UE, este miza acestei dispute,…

- Prapastia existenta intre regiunile Uniunii Europene care cresc cel mai mult din punct de vedere demografic si cele a caror populatie scade se va largi in urmatoarele decenii, potrivit unui raport publicat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene. Studiul evidentiaza ca, in general,…

- Pachetul de recuperare economica al UE, conceput pentru a ajuta tarile membre sa combata efectele pandemiei de COVID-19, in valoare de 672,5 miliarde de euro, a primit vineri ultima aprobare. Documentul a fost parafat de catre presedintele Parlamentului European, David Sassoli, si premierul portughez…

- Uniunea Europeana vrea introducerea salariul minim garantat. Cum va fi calculat acesta. Salariile minime unice vor fi garantate in statele membre ale Uniunii Europene. Eurodeputatii au hotarat ca un salariu minim peste pragul saraciei ar putea contribui la reducerea inegalitatilor. Comisia Europeana…

- Cele mai ridicate rate ale absentelor de la munca in trimestrul trei din 2020, inregistrate in randul statelor membre ale Uniunii Europene pentru care exista date disponibile, sunt in Suedia (16,1%), Franta (14,4%) si Austria (12,6%), iar cele mai scazute in Malta (1,5%), Bulgaria (1,9%) si Romania…