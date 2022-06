Franța cere Bulgariei să se împace cu Macedonia de Nord Presedintele francez, Emmanuel Macron, s-a declarat luni pregatit sa primeasca la Paris, „cand va veni momentul”, autoritatile Bulgariei si Macedoniei de Nord in vederea incheierii unui acord bilateral care sa permita deschiderea negocierilor pentru aderarea Skopje la UE, noteaza AFP. Franta, care detine presedintia prin rotatie a UE pana la 1 iulie, sprijina „de mai multe saptamani” cautarea unei solutii la diferendul dintre cele doua tari, a reamintit Palatul Elysee dupa discutii cu presedintele bulgar, Rumen Radev, si premierul Macedoniei de Nord, Dimitar Kovacevs. In cursul acestor schimburi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

