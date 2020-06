Franţa: Cel puţin 3.000 de victime ale pedofiliei în Biserica Catolică, din 1950 Cel putin 3.000 de victime si 1.500 de agresori: o prima evaluare a gradului de pedocriminalitate în Biserica din Franta din 1950 încoace a fost dezvaluita miercuri de o comisie independenta, care urmeaza sa îsi continue activitatea pâna în toamna anului 2021, relateaza AFP, citata de Agerpres.



&"Este pentru prima data&" când o astfel de estimare se face în Franta, a declarat pentru AFP Jean-Marc Sauvé, presedintele acestei comisii, dupa ce a comunicat aceste estimari în timpul unei videoconferinte.



