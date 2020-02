Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea publica a NATO in SUA si Franta s-a inrautatit drastic in 2019, intr-un context in care presedintele american Donald Trump si cel francez Emmanuel Macron au pus sub semnul intrebarii valoarea Aliantei Nord-Atlantice, relateaza luni agentia Reuters, citand un studiu al centrului de cercetari…

- Politia franceza a interzis vineri o demonstratie antiguvernamentala pe care ''vestele galbene'' intentionau sa o desfasoare sambata in centrul Parisului, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Poliția a declarat ca a interzis manifestația deoarece ar putea degenera in violențe pe strazi. Protestatarii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si omologul sau francez Emmanuel Macron au convenit sambata ca specialistii francezi sa ajute la operatiunea de decodare a cutiilor negre ale avionului companiei Ukraine International Airlines prabusit miercuri, langa Teheran, incident soldat cu moartea celor…

- Franta nu intentioneaza sa-si reduca pentru moment numarul militarilor prezenti in Irak in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani vineri, la Bagdad, incident care a exacerbat tensiunile in regiune, a indicat marti o oficialitate guvernamentala franceza, citata de Reuters. Ministrul…

- Franța continua sa fie afectata la nivel național de proteste și greve cauzate de propunerea președintelui țarii, Emmanuel Macron, de reformare a sistemului de pensii, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, conform Mediafax.In ultimele doua saptamani, grevele provocate de propunerile…

- Președintele francez Emmanuel Macron a negat joi ca ar fi acceptat propunerea omologului sau rus, Vladimir Putin, în legatura cu impunerea unui moratoriu privind instalarea unor sisteme de rachete în Europa, adaugând ca este important ca inițiativa Kremlinului sa nu fie pur și simplu…

- Autoritatile au retinut 129 de persoane in urma protestelor de sambata de la Paris, 78 dintre ele fiind plasate in arest preventiv. Manifestatiile convocate la implinirea unui an de la debutul miscarii de contestare cunoscuta ca a “vestelor galbene” au fost insotite de violente in capitala franceza,…