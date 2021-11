Stiri pe aceeasi tema

- În ciuda zâmbetelor cordiale de la G20 și la COP26, lupta post-Brexit dintre Boris Johnson și Emmanuel Macron în ceea ce privește pescuitul în Canalul Mânecii continua, chiar daca Franța a renunțat la aplicarea sancțiunilor la miezul nopții pentru a „da o șansa”…

- Londra este pregatita sa activeze pentru prima data un instrument de soluționare a conflictelor prevazut în acordurile post-Brexit cu UE în disputa cu Parisul privind licențele de pescuit, a avertizat sâmbata premierul britanic Boris Johnson, relateaza AFP.”Nu, bineînteles,…

- ”Nu, bineinteles, nu exclud”, a declarat Boris Johnson la SkyNews, la Roma, in marja G20, unde se intalneste duminica tete a tete cu presedintele francez Emmanuel Macron. “If there is a breach of treaty we will do what is necessary to protect British interests” Prime Minister Boris Johnson says he won’t…

- Tensiunile post-Brexit legate de pescuit se intensifica intre Regatul Unit și Franța dupa ce francezii au confiscat o barca de pescuit britanica din Canalul Manecii, iar britanicii au amenințat cu un raspuns proporțional. Emmanuel Macron spune ca scandalul pune credibilitatea la nivel global a Marii…

- Administratia Emmanuel Macron a criticat dur, miercuri, Marea Britanie, considerand „inacceptabile” deciziile privind licentele de pescuit destinate ambarcatiunilor franceze in Canalul Manecii, potrivit Mediafax.

- ​Numarul migrantilor care au traversat Canalul Mânecii în 2021 s-a dublat fata de anul trecut, peste 16.400 persoane au parcurgând aceasta ruta periculoasa de la începutul anului pâna pe 24 septembrie, relateaza agenția DPA și The Evening Standard, potrivit Agerpres. Astfel,…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a exprimat miercuri "indignarea" fata de reluarea activitatii traficantilor "criminali" care organizeaza treceri ilegale prin Canalul Manecii, aruncand responsabilitatea asupra Frantei, chiar inaintea unei intalniri franco-britanice, relateaza AFP. Guvernul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat luni la incheierea unui acord care sa se ridice "la inaltimea urgentei" la Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26) ce va avea loc in noiembrie la Glasgow, dupa raportul in care expertii ONU avertizeaza ca incalzirea globala se accelereaza…