Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca Franta a depasit pragul de 40 de milioane de persoane vaccinate cu o prima doza de vaccin impotriva covid-19, relateaza AFP. „Toti, impreuna vom invinge virusul. Continuam!”, a transmis Macron. „40 de milioane de…

- ''40 de milioane de francezi au primit cel putin o doza de vaccin, adica aproape 60% din populatie (mai mult cu 4 milioane in 15 zile)'', a precizat Macron.''Impreuna vom invinge virusul. Continuam!'', a adaugat seful statului francez in contextul in care mobilizarea celor care se opun pasaportului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca Franta a depasit pragul de 40 de milioane de persoane vaccinate cu o prima doza de vaccin impotriva covid-19, relateaza AFP. ”Toti, impreuna vom invinge virusul. Continuam!”, scrie Macron acest mesaj,…

- Expertul in sanatate publica Razvan Chereches a transmis marți pe pagina de Facebook ca noile masuri anunțate de Franța, printre care și vaccinarea obligatorie a angajaților din sistemul sanitar, nu sunt o solutie foarte buna. Expertul susține ca ”ar functiona mai bine oferirea de recompense si facilitati…

- "Echipa Europa intentioneaza sa ofere cel putin 100 de milioane de doze de vaccin tarilor cu venituri slabe si intermediare pana la sfarsitul lui 2021", a anuntat presedinta CE. "Toata lumea, peste tot", este necesar sa aiba acces la vaccinuri anticovid, a subliniat ea. Emmanuel Macron a anuntat ca…

- Franta a depasit sambata pragul de 20 de milioane de persoane care au primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, chiar inainte de relaxarea constrangerilor sanitare miercuri, 19 mai, prin redeschiderea magazinelor, teraselor si incintelor culturale, potrivit AFP si La Tribune, arata Agerpres.…

- Franta a atins, sambata, pragul de 20 de milioane de persoane care au primit cel putin o doza de vaccin impotriva coronavirusului, au anuntat presedintele Emmanuel Macron si premierul Jean Castex.

- Toate persoanele de peste 50 de ani se pot vaccina incepand cu 10 mai, in loc de 15 mai. Dozele ramase la sfarsitul zilei vor fi disponibile tuturor in ziua urmatoare „fara limita de varsta”, a anuntat joi presedintele francez Emmanuel Macron, cu obiectivul de a accelera campania de vaccinare impotriva…