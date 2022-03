Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat miercuri relaxarea incepand de vineri a restricțiilor impuse la sosirea in Anglia persoanelor venite din strainatate, restrictii introduse in decembrie dupa aparitia variantei Omicron a coronavirusului, informeaza agentiile internationale de presa. Astfel, incepand de vineri…

- Astfel, incepand de vineri de la ora 04:00 GMT, calatorii sositi in Anglia nu vor mai trebui sa prezinte la intrarea in tara un test negativ (PCR sau rapid antigen) pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea calatoriei, iar daca sunt vaccinati nu vor mai trebui nici sa se izoleze pana la…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Sajid Javid, a declarat sambata ca nu vor fi introduse noi restrictii decat ”in ultima instanta” in Anglia, in pofida inmultirii cazurilor de infectare cu Omicron, precizand ca trebuie obtinute mijloacele pentru a putea „trai cu virusul”, prin vaccinare, tratamente si…

- Franta, Marea Britanie si Portugalia au raportat marti niveluri record ale numarului zilnic de cazuri noi de Covid-19, in timp ce Turcia a emis un avertisment privind raspandirea Omicron. In Franta, numarul de cazuri noi de Covid-19 a atins marti 179.807, cel mai ridicat nivel de la declansarea pandemiei.…

- Regatul Unit, confruntat cu o raspandire fulgeratoare a variantei Omicron, a inregistrat marti alte 129.471 de cazuri de COVID-19 in Anglia si Tara Galilor, un nou record de la inceputul pandemiei, noteaza AFP. Tara, una dintre cele mai afectate din Europa de pandemie, a inregistrat 18 noi decese in…

- Marea Britanie, care se confrunta cu o raspandire fulgeratoare a variantei Omicron a noului coronavirus, a inregistrat vineri peste 122.000 de cazuri de COVID-19 intr-un interval de 24 de ore, care reprezinta un nou record de la inceputul pandemiei, informeaza AFP. Aceasta tara, una dintre cele mai…

- Aceasta tara, una dintre cele mai grav afectate de pandemie in Europa, a recenzat totodata 137 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore - totalul a ajuns la 147.857 de decese -, precum si 1.171 de spitalizari, un numar ce marcheaza o accelerare a internarilor, in contextul in care acest parametru,…