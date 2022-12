Franța a învins Anglia și s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale din Qatar. Britanicii au ratat un penalty La capatul unui meci superb, Franța, campioana mondiala en-titre, a invins Anglia (2-1) și s-a calificat in semifinale, unde va intalni marea surpriza Maroc . Partida de gala, pe stadionul Al Bayt, Cupa Mondiala din Qatar, intre Franța, dubla invingatoare a competiției supreme (1998, 2018) și Anglia, campioana o singura data (1966). Torpila lui Tchouameni și zidul Lloris Superiori și insistenți in startul meciului, „cocoșii” au deschis scorul in minutul 17, cand Aurelien Tchouameni (Real Madrid) a deschis scorul, cu un șut plasat, de la 25 de metri. Britanicii au echilibrat jocul și au inclinat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

